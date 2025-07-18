Лекция об оформлении банкротства прошла в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве состоялась информативная встреча для родителей, посвященная вопросам защиты от коллекторов и особенностям процедуры взыскания долгов. Мероприятие прошло в социальном центре «Орехово-Зуевский» в рамках проекта «Мамино время» и было проведено адвокатом Егором Ардашевым.

Специалист подробно разъяснил участникам, кто может попасть под процедуру банкротства, какие документы необходимо собрать и как проходит судебное разбирательство по взысканию задолженностей. Особое внимание было уделено практическим рекомендациям, которые помогут избежать ошибок и защитить свои права при общении с коллекторами.

Многие родители отметили ценность полученной информации, отметив, что подобные встречи помогают лучше ориентироваться в сложных ситуациях, связанных с долгами по кредитам, коммунальным платежам или займам.

Проект «Мамино время» в Орехово-Зуевском округе направлен на поддержку родителей и включает в себя не только образовательные встречи, но и экскурсии, мастер-классы, занятия йогой и фитнесом, а также психологические тренинги, способствующие гармоничному развитию и укреплению семейных отношений.