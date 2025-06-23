Лекция об обороне Севастополя в 1855 году прошла в школе № 19 в Химках

Открытый урок истории, посвященный героической обороне Севастополя в ходе Крымской войны 1855 года, провели для юных жителей Химок. Мероприятие организовали в школе № 19 в микрорайоне Планерная.

Присутствующим рассказали, что во время Крымской войны русские войска мужественно защищали Малахов курган. Оборону Севастополя солдаты и матросы стойко держали почти год.

«Когда слышишь о подвиге защитников Севастополя, понимаешь — это не просто история, а сила духа и верность делу. Пока мы помним и рассказываем, эта память живет в каждом из нас», — сказал депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Открытый урок провели в рамках масштабной патриотической программы. Ее реализуют в Химках уже около года. Главный лозунг проекта — «Успех V единстве поколений» — напоминает о необходимости сохранять историю России и чтить ее культурные традиции.