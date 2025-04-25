Лекция об известном конструкторе Георгии Шпагине пройдет в Химках

Георгий Шпагин — советский конструктор стрелкового оружия. Историю его жизни и профессиональных достижений школьникам Химок расскажут на открытом уроке в гимназии № 23.

Школьники прослушают познавательную лекцию и вдохновляющую речь приглашенных спикеров и муниципальных депутатов. Им расскажут о том, какой вклад Георгий Шпагин внес в развитие отечественного вооружения.

«Созданный им пистолет-пулемет, ставший одним из символов Победы в Великой Отечественной войне, многократно нашел отражение в искусстве — от скульптур до живописных картин», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

После урока истории собравшихся пригласят принять участие в мастер-классе по изготовлению сухого душа. Готовый материал отправится на передовую, бойцам специальной военной операции.

Присоединиться к мероприятию можно будет 28 апреля в 14:30. Лекция и мастер-класс пройдут по адресу: микрорайон Фирсановка, улица Маяковского, дом № 3.

Открытый урок станет частью масштабной патриотической программы. Ее цель — сохранить культурное и историческое наследие России.