Лекция об истории возникновения российского триколора прошла в Балашихе

В Федурновской сельской библиотеке в Балашихе состоялась патриотическая встреча, посвящнная Дню российского флага. Мероприятие под девизом «Успех в единстве поколений» объединило жителей разных возрастов, чтобы напомнить о значении триколора и его роли в истории России.

Заведующая библиотекой Наталья Смирнова рассказала, что День флага, отмечаемый 22 августа, связан с событиями 1991 года, когда триколор подняли над Домом Правительства в Москве, заменив советское знамя. Она отметила, что государственные цвета России уходят корнями во времена Алексея Михайловича Романова.

«В 1858 году при Александре Втором был утвержден черно-желто-белый флаг, а в 1883 году Александр Третий закрепил бело-сине-красный триколор как государственный символ. День флага — это праздник свободы, мира и единства, напоминающий о нашей ответственности за будущее Родины», — подчеркнула Смирнова.

Депутат горсовета Балашихи Светлана Тананова акцентировала внимание на важности единства поколений.

«Наш город и страна — это общая история и будущее. Сегодня, в сложное время, мы гордимся нашими военнослужащими, трудовыми династиями и волонтерами, которые поддерживают бойцов в тылу», — сказала Тананова.

Генерал-майор авиации Николай Горчаков также отметил значимость поддержки военнослужащих. Жительница деревни Федурново, волонтер Ольга Соловьева, поделилась опытом работы добровольческой группы, созданной при библиотеке.

Историко-патриотические встречи «Успех в единстве поколений» продолжат проводить в школах, библиотеках и домах культуры Балашихи. Они стали важной площадкой для диалога поколений, укрепления связи между историей и современностью, а также воспитания чувства гордости за Родину.