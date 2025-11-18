Лекция об истории создания картины «Мать партизана» прошла в Химках

Активным жителям Химок рассказали про картину «Мать партизана», которая посвящена героизму советского народа в годы войны, в частности, силе духа русских матерей и партизанскому движению.

«Такие произведения, как „Мать партизана“, — это не просто искусство, это голос нашей истории, обращенный к каждому из нас. В этой картине — боль, достоинство и несгибаемая воля советской женщины, сумевшей пронести через испытания величие духа. И наша задача сегодня — бережно хранить эти символы, чтобы молодое поколение понимало, какой ценой была завоевана свобода», — отметила депутат Галина Болотова.

В 1958 году полотно была удостоено золотой медали на международной выставке в Брюсселе. Сегодня картина хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

«Для нас огромная честь, что дом культуры „Контакт“ становится местом, где жители могут открывать для себя настоящую историю страны через искусство. Такие встречи помогают нам объединять поколения, напоминать о вечных ценностях и воспитывать уважение к подвигу тех, кто защищал Родину. Это живой диалог с прошлым, который делает нас сильнее», — рассказала директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что в округе поддерживают инициативы, направленные на формирование уважительного отношения к прошлому и преемственности поколений. Подобные встречи позволяют напоминать о значимых событиях и символах, которые формируют культурную идентичность и укрепляют чувство единства в обществе.