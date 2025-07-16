Лекция об истории военной установки «Катюша» прошла в Химках

В дошкольном отделении лицея № 7 в Химках прошла встреча, посвященная первому боевому применению реактивной артиллерийской установки «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Занятие провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Орудие, получившее народное имя «Катюша», широко применялось в годы Великой Отечественной войны. Это были бесствольные системы полевой реактивной артиллерии, залпы которых, по одной из версий, напоминали мелодию известной песни, что и стало причиной появления названия. Существует и другая версия — прозвище могло пойти от литеры «К» на дверце кабины первых БМ-13.

Первое боевое применение «Катюши» состоялось 14 июля 1941 года под Оршей. Об истории легендарного оружия детям и взрослым рассказал учитель истории Владимир Данилин. В мероприятии участвовали воспитанники, родители, педагоги и приглашенные гости.

«Знакомство с историей нужно начинать с самого раннего возраста. В игровой и доступной форме можно передать детям дух героизма, уважение к прошлому, чувство гордости за свою страну. Для родителей и педагогов — это возможность вместе формировать у ребенка верное отношение к Родине, памяти и традициям», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Депутат Валентин Герасимов подчеркнул значение «Катюши» в годы войны. В истории Великой Отечественной войны «Катюша» сыграла значимую роль. Ее массовое применение позволило наносить мощные и внезапные удары по врагу.

«„Катюша“ — это символ нашей стойкости и единства в самые трудные минуты. Сегодня, как и тогда, мы должны помнить уроки истории и с гордостью нести ответственность за будущее нашей страны», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

В рамках программы «Успех V единстве поколений» в Химках регулярно проходят мероприятия, направленные на укрепление связи поколений: мастер-классы, уроки истории, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками СВО.