Лекция об истории военной контрразведки России прошла в Химках

В преддверии Дня военной контрразведки в Химках для педагогов и школьников организовали просветительское мероприятие. Участникам рассказали об истории и современных задачах российских спецслужб.

22 декабря в школе «Флагман» прошел исторический экскурс, посвященный деятельности военной контрразведки России. Участниками встречи стали педагоги и учащиеся образовательного учреждения. С приветственным словом к аудитории обратилась депутат городского округа Химки Юлия Мамай. Она отметила значимость работы сотрудников военной контрразведки, подчеркнув, что их профессионализм играет важную роль в защите государственной безопасности и граждан страны.

На мероприятии слушателям рассказали, что история отечественных спецслужб берет начало еще в царской России — со времен создания тайной полиции и охранного отделения. Депутат Химок Артур Каримов подчеркнул, что военные контрразведчики взаимодействуют с другими силовыми структурами, обеспечивая выявление и пресечение противоправной деятельности, а также обнаружение тайников с вооружением и боеприпасами.

После лекции для участников провели тематическую викторину. Всего в Химках уже состоялось более 1900 историко-патриотических мероприятий — фестивалей, лекций, мастер-классов и других форматов. Депутат Надежда Смирнова отметила, что такие встречи способствуют патриотическому воспитанию и расширению кругозора жителей округа.