Лекция об истории Военно-космической академии прошла в Химках

19 января в школе «Лига первых» в Химках прошло патриотические мероприятие. Оно было приурочено к годовщине основания Петром I Военно-инженерной школы, которая сейчас называется Военно-космической академией имени Можайского.

Участникам рассказали об истории создания учреждения и его роли в развитии страны.

«Сохранение исторической памяти и уважения к отечественной военной школе — важная часть воспитания подрастающего поколения. Подобные мероприятия помогают молодежи лучше понять роль инженерных и научных кадров в укреплении обороноспособности России», — отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Депутат Галина Болотова добавила, что в мероприятиях могут участвовать все желающие химчане.

«Программа объединяет людей разных возрастов вокруг общих ценностей — уважения к истории, преемственности поколений и ответственности за будущее страны. Мы видим высокий отклик жителей и продолжим развивать такие форматы», — выделила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Анонсы будущих событий регулярно появляются в соцсетях администрации Химок.