Лекция об истории Венской освободительной операции прошла в Балашихе

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и депутат окружного совета Марина Жирова приняли участие в патриотическом мероприятии «Успех V единстве поколений» «Единой России», которое прошло в школе № 25 имени Героя России Алексея Ситникова. Встречу приурочили к началу Венской освободительной операции в марте 1945 года.

Участникам рассказали о значении операции в ходе Великой Отечественной войны, ее роли в освобождении Европы от нацизма и вкладе советских солдат в достижение Победы.

«Важно сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. Именно такие встречи помогают школьникам лучше понять подвиг наших предков, почувствовать сопричастность к истории своей страны и осознать ценность единства», — отметил Владимир Шапкин.

Историко-патриотические встречи, посвященные знаковым событиям в истории России, проводятся в школах, библиотеках и домах культуры Балашихи. Они стали активной площадкой для диалога различных поколений, укрепления связи истории и современности.