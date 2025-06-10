В микрорайоне Новый Свет, в школе № 25 города Балашихи, состоялось патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное учреждению медали «За взятие Будапешта». Событие собрало людей разных возрастов и профессий: бронзового призера Олимпийских игр, депутата городского совета Марину Жирову, военнослужащих, педагогов, волонтеров, участников экологического лагеря и местных жителей.

Марина Жирова, заслуженный мастер спорта и мастер спорта международного класса по легкой атлетике, обратилась к собравшимся с речью.

«Наша сила — в сплоченности поколений. Балашиха и вся Россия крепки своей историей, традициями и верой в завтрашний день. Мы передаем молодежи мудрость, опыт и любовь к Родине, и это залог нашего общего успеха», — подчеркнула Жирова, призвав хранить связь времен.

Историю медали «За взятие Будапешта» раскрыла заместитель директора школы, учитель истории и обществознания Мария Бугаева. Она рассказала о Будапештской операции 1945 года, которая длилась 108 дней и стала одним из самых тяжелых сражений войны.

«Эта медаль, врученная 362050 советским воинам, — символ мужества и огромной цены, заплаченной за освобождение Европы. Сегодня в Будапеште и России мы чтим память героев мемориальными событиями», — отметила педагог, напомнив о важности исторической памяти.

Особое внимание уделили волонтерской деятельности в Балашихе. Гости узнали, как местные организации собирают и отправляют гуманитарную помощь, поддерживая тех, кто в ней нуждается. Эти инициативы показали, что забота и взаимопомощь остаются важной частью жизни города.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией: Марина Жирова вручила благодарственные письма, партийные билеты и удостоверения сторонников партии «Единая Россия». Такие встречи стали традицией в Балашихе, регулярно проходя в школах, домах культуры и библиотеках. Они объединяют людей, вдохновляют молодежь и напоминают, что будущее страны строится на уважении к прошлому и совместных усилиях.