Лекция об истории Тулы прошла в Химках

В школе № 1 в Химках состоялась тематическая лекция, посвященная 49-й годовщине присвоения Туле почетного звания «Город-герой». Ребятам рассказали об истории Тулы и о том, как город получил высокий статус.

Депутат, директор школы № 1 Галина Болотова отметила, что такие лекции помогают учащимся почувствовать связь с историей страны и осознать ценность героических поступков соотечественников. «Мы стараемся, чтобы каждая встреча становилась живым уроком памяти», — подчеркнула она.

Событие стало частью масштабной патриотической программы, которую в Химках реализуют более года. Ее главный лозунг — «Успех V единстве поколений». Проект направлен на укрепление интереса жителей к истории России и на сохранение памяти о великих достижениях предков.

«Эта программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории страны. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени», — отметила депутат Юлия Ишкова

За все время реализации программы для жителей Химок уже провели свыше 1600 историко-патриотических мероприятий. Это показывает, насколько важной становится работа по сохранению исторической памяти и вовлечению молодежи в изучение подвигов своей страны.