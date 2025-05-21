Лекция об истории строительства Крымского моста прошла в Химках

Открытый урок истории, приуроченный ко дню открытия Крымского моста, провели в Химках. Учащимся Кутузовской школы в деревне Брехова рассказали о том, как строили транспортный переход через Керченский пролив.

Мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Он состоит из двух параллельных переходов — автодорожного и железнодорожного.

«Крымский мост — стратегически важный объект. Его строительство стало знаковым событием в новейшей истории нашей страны», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Помимо этого, слушателям рассказали, что Крымский мост — самый длинный в России.

Мероприятие стало частью масштабной программы, главная цель которой объединить разные поколения вокруг общих ценностей: любви к Родине и ее истории.