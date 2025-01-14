Лекция об истории создания Центра подготовки космонавтов прошла в Химках

В школе «Триумф» городского округа Химки прочитали лекцию об образовании Центра подготовки космонавтов в Советском Союзе. Участие в открытом уроке приняли учащиеся, их родители, преподаватели и муниципальные депутаты.

Собравшимся рассказали, как 60 лет назад появился Центр подготовки космонавтов, и напомнили, какую роль сыграл округ в развитии космической промышленности в России.

«Именно здесь расположены известные на весь мир конструкторские бюро и научно-производственные предприятия, которые продолжают активно участвовать в космической программе нашей страны. В Химках разрабатывают сложнейшие системы для космических спутников и двигателей», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что сохранение культурного, исторического и научного наследия — приоритетная задача администрации округа. Так, в рамках масштабной патриотической программы в Химках регулярно организуют познавательные семинары, кинопоказы, выставки и многое другое.