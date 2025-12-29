Лекция об истории создания Росгвардии прошла в Химках

В школе № 1 прошел патриотический урок, посвященный истории Росгвардии. Участникам мероприятия рассказали о появлении этого рода войск и о задачах, которые выполняют сотрудники национальной гвардии Российской Федерации.

Директор школы № 1 Галина Болотова отметила, что гвардейские формирования существуют в составе Вооруженных Сил России, продолжая славные традиции своих предшественников. Гвардейские звания присваиваются наиболее отличившимся воинским частям, которые демонстрируют высокий уровень подготовки, мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач. Сегодня они стоят на страже безопасности страны и являются гордостью российской армии.

Встреча стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках более года.

«Мы обязаны сохранять память о подвигах предков и героев настоящего, передавать историческую правду будущему поколения. Именно для этого в ходе мероприятий сегодня жителей Химок знакомят со знаковыми датами из истории России», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Юлия Ишкова дополнила, что каждое мероприятие программы посвящено памятным датам России и ее жителей. Участники знакомятся с историей родного края и страны, укрепляя связь поколений и уважение к прошлому.