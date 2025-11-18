Лекция об истории создания песни «Эх, дороги…» прошла в Химках

В Химках состоялся цикл мероприятий, приуроченных к 80-летию военной песни «Эх, дороги…». Одно из таких мероприятий прошло в Доме культуры «Фирсановка».

«Суть песни „Эх, дороги…“ в глубоком, почти философском осмыслении военного времени и человеческой судьбы. В ней нет громких лозунгов и пафоса, но есть подлинное чувство, которое понимает каждый. Сквозь незамысловатые на первый взгляд строки проступает целый мир переживаний. Впервые ее спел солист ансамбля НКВД Иван Шмелев, и уже тогда стало ясно, что это не просто композиция, а голос эпохи», — отметила в своих соцсетях лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Тематический вечер раскрыл историю создания композиции Анатолия Новикова и Льва Ошанина и ее глубокий смысл.

Программа вечера включила не только исторический экскурс, но и музыкальную часть, посвященную роли искусства в боевых условиях. Участники также познакомились с творчеством современных героев — участников СВО.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«Эта программа была запущена больше года назад. Ее главная цель — сохранить историческую правду и память, передать их будущим поколениям. Именно поэтому каждое мероприятие программы посвящено знаковым датам из истории страны», — прокомментировал депутат Алексей Федоров.

Как добавил зампредседателя Совета депутатов Руслан Шаипов, за время реализации программы проведено свыше 1600 историко-патриотических активностей: фестивали, кинопоказы, встречи с ветеранами СВО и другие события, укрепляющие связь поколений.