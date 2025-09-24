Лекция об истории создания фильма «Вариант „Омега“» прошла в Химках

В Химках состоялось мероприятие, посвященное 50 летию со дня премьеры фильма «Вариант „Омега“». Встреча была организована в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

На одном из предприятий городского округа Химки сотрудникам рассказали о создании легендарной кинокартины о работе разведчиков.

«Фильм наглядно демонстрирует колоссальную важность „невидимого фронта“ в достижении Великой Победы. Подвиг разведчиков, их мужество, выдержка и преданность Родине — неотъемлемая часть нашей героической истории. Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за безопасность России, пример героев прошлого служит им нравственным ориентиром», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Вариант „Омега“» — советский пятисерийный телевизионный художественный героико-приключенческий фильм, снятый в 1975 году режиссером Антонисом-Янисом Воязосом. В основе фильма лежит документальный материал о работе советской разведки в Таллине.

«Эта программа призвана сохранить историческую правду с целью передачи памяти будущим поколениям. Именно поэтому в ходе каждого мероприятия горожан знакомят со знаковыми событиями из истории нашей страны», — рассказал заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова дополнила, что за все время для жителей и гостей Химок уже провели свыше 1500 историко-патриотических активностей. В их числе — фестивали, мастер-классы, кинопоказы и многое другое.