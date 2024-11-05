Лекция об истории Серпуховской дороги прошла в музее в Подольске

Историко-познавательную программу «Серпуховская дорога между монголо-татарами и смутой» подготовили в музее-заповеднике «Подолье». Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября.

Дорогу, известную под разными названиями, построил в XIV веке князь Дмитрий Донской. Ее именовали Большой Ордынской, Крымской, Ростовецкой и Серпуховской. По этой важной артерии, которая соединяла Москву с Лопасней, ездили в период татаро-монгольского ига русские князья. Ведущий методист музея «Подолье» Лариса Орлова рассказала посетителям музея об истории проходившей через Подольск дорожной сети.

Вечером для гостей музея прошел кинопоказ. Зрители увидели документальный фильм «Земля. Рождение империи».

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