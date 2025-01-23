Лекция об истории печатных изданий прошла в музее в Лобне

Местный краевед Татьяна Рогова рассказала слушателям об истории появления газет в России, а также показала, какие издания в разные годы поступали в Лобню. Лектор отметила, что до революции в деревнях, находившихся на территории современной Лобни, пресса не пользовалась особой популярностью из-за низкой грамотности населения.

Например, в деревне Киово проживало 211 человек, из которых только 22 умели читать и писать, причем лишь одна из них была женщиной. В других населенных пунктах ситуация была схожей. С принятием в 1919 году декрета о всеобщей грамотности ситуация изменилась — читать и писать научилось все население Советского Союза.

Первой газетой XX века в Лобне стало издание «Веретено».