Лекция об истории печатных изданий прошла в музее в Лобне

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

Образовательная лекция «История лобненских газет» состоялась в Музее истории. Мероприятие приурочили ко Дню российской печати, который отмечался 13 января.

Местный краевед Татьяна Рогова рассказала слушателям об истории появления газет в России, а также показала, какие издания в разные годы поступали в Лобню. Лектор отметила, что до революции в деревнях, находившихся на территории современной Лобни, пресса не пользовалась особой популярностью из-за низкой грамотности населения.

Например, в деревне Киово проживало 211 человек, из которых только 22 умели читать и писать, причем лишь одна из них была женщиной. В других населенных пунктах ситуация была схожей. С принятием в 1919 году декрета о всеобщей грамотности ситуация изменилась — читать и писать научилось все население Советского Союза.

Первой газетой XX века в Лобне стало издание «Веретено».

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