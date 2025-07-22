Лекция об истории освобождения концлагеря Майданек прошла в Химках

Открытый урок истории провели на одном из предприятий Химок. Участникам встречи рассказали о том, как проходило освобождение немецкого концлагеря в июле 1944 года.

Присутствующие узнали новые факты истории через воспоминания советских воинов, которые принимали участие в освобождении.

«Сегодняшнее патриотическое мероприятие посвящено важной дате в истории нашей страны — освобождению советскими войсками концлагеря Майданек, которое произошло 23 июля 1944 года. Эта дата — напоминание о страшных преступлениях нацизма и символ героизма советских воинов, освободивших узников лагеря смерти», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Мероприятие стало часть патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«Такие мероприятия очень важны для жителей Химок, они позволяют погрузиться в историю, узнать о знаковых событиях и почтить память героев, боровшихся с фашизмом. Важно, чтобы память о Великой Отечественной войне передавалась из поколения в поколение, воспитывая в молодежи чувство патриотизма и ответственности за будущее нашей страны», — сказал депутат Химок Глеб Демченко.