Лекция об истории музыкальных инструментов прошла в библиотеке в Одинцове

В библиотеке семейного типа № 4 в Одинцове состоялась творческая встреча, посвященная истории музыкальных инструментов. Слушатели отправились в путешествие от древности до наших дней, знакомясь с удивительным миром ударных, духовых и струнных инструментов.

Ребята узнали, как выглядели первые барабаны, каким образом развивались струнные инструменты, насколько экспрессивно можно играть на вибрафонах, и как новые технологии подарили миру такой инструмент, как терменвокс. Особый интерес вызвали рассказы о русских народных инструментах — гусачке и русской волынке.

Кульминацией мероприятия стала демонстрация терменвокса — инструмента, звучание которого рождается от движений рук в воздухе. Этот фрагмент заворожил ребят и вызвал много вопросов. В завершение ребята проверили свою внимательность в ритмической игре «Захотел я поплясать» и играх «Находчивые музыканты» и «Аплодисменты».