Лекция об истории монумента «Ежи» прошла в Химках

На одном из предприятий Химок состоялось мероприятие, посвященное истории монумента «Ежи», установленного в 1966 году в городском округе. В беседе приняли участие местные жители, сотрудники администрации и общественница Екатерина Калюжная.

Во время тематического урока участникам рассказали о создании памятника на 23-м километре Ленинградского шоссе в Химкинском районе. Его открытие приурочили к 25-летию разгрома фашистской армии под Химками.

«Я считаю, что каждый гражданин России вне зависимости от возраста должен знать историю своей страны. Монумент „Ежи“ — место силы и скорби, место гордости за наших предков. Пусть он всегда будет напоминанием о стойкости и единстве нашего народа», — отметила Екатерина Калюжная.

Памятник состоит из трех частей. В центре находятся три шестиметровые копии противотанковых «ежей», которые во время войны защищали Москву от вражеской бронетехники. У подножия на камне изображена карта обороны столицы и выгравирован текст сводки от 6 декабря 1941 года о начале контрнаступления советских войск.

«Сегодня, когда наши ребята стоят на защите Родины, мы понимаем, как важно сохранить историческую память. Передать последующим поколениям, нашим детям правдивую историю нашей страны. Именно поэтому подобные мероприятия должны проводиться как можно чаще, ведь только совместными усилиями мы сможем построить светлое будущее», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Депутат Глеб Демченко добавил, что для жителей города регулярно организуются мастер-классы, беседы, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО. Каждое из них направлено на воспитание патриотизма и сохранение исторической правды.