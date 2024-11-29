Лекция об истории мировых войн пройдет в Красногорске 4 декабря

В Музее Победы пройдет круглый стол, посвященный ментальным параллелям XX-XXI веков. Историки расскажут о важных временных вехах в геополитике.

Круглый стол «Верить в свою Родину. Исторические и ментальные параллели XX–XXI веков» пройдет 4 декабря в 16:00. С приветственным словом обратится ученый секретарь Музея Победы Борис Чельцов.

«Участники мероприятия отдадут дань памяти героям, которые воевали за нашу Родину, шли защищать свою семью и Отечество в 1914 и 1941 годы, а также тем, кто сражается за свободу и независимость России сегодня», — сказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Борис Чельцов расскажет о содержании и значении советской пропаганды в годы Великой Отечественной войны, глорификации нацизма в первой четверти XXI столетия, военнопленных 1941–1945 годов, политических параллелях России и Запада в мировых войнах XX века.

Участники круглого стола увидят подлинные агитационные плакаты мировых войн, которые хранятся в фонде Музея Победы в Красногорске.

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