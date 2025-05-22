Лекция об истории Лопасненского края прошла для студентов в Чехове

Музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» распахнул свои двери для студентов из Чеховского техникума. Там молодые люди вместе с преподавателем истории Анной Вилигурской прослушали лекцию для подготовки к региональной военно-исторической игре «Летучие отряды князя Николая Кудашева в Лопасне».

«Летучие отряды князя Николая Даниловича Кудашева в Лопасне» — патриотическая игра с элементами реконструкции, посвященная войне XIX века. Она разработана на основе краеведческого материала про действия партизанских отрядов. Мероприятие проходит на базе музея в муниципальном округе Чехов около 10 лет.

Краевед и историк Юрий Кобяков поделился редкими фактами о древнерусском городе во время военного конфликта между Российской и Первой Французской империями. После лекции он вручил свою книгу «Очерки истории Лопасненского края» с автографом двум студентам, Марку Чибисову и Дмитрию Гонобоблеву, за правильные ответы на вопросы.