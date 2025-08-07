Лекция об истории Курской битвы прошла в Химках

Жителям Химок рассказали об основных этапах Курской битвы во время открытого урока истории. Патриотическую встречу провели на базе детской библиотеки № 3 «Тридцать первой школы».

Присутствующим рассказали, как в ходе Курской битвы освободили Белгород и Орел.

«Победа на Орловско-Курской дуге — это важный поворотный момент в войне. После нее наши войска смогли освободить Орел, Белгород и дальше идти вперед, освобождая нашу землю и соседние страны. Многочисленные памятники, мемориалы и музеи хранят благодарную память о мужестве и героизме наших солдат, чьи подвиги навсегда вписаны в историю и сердца поколений», — сказала депутат Надежда Смирнова.

Участникам встречи напомнили, что Курская битва также является одним их крупнейших танковых сражений в мировой истории.

Мероприятие стало частью программы, которая реализуется в округе более года под лозунгом «Успех V единстве поколений». Ее главная цель — привить подрастающему поколению чувство любви к Родине и уважение к ее традициям и культуре.