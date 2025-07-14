Лекция об истории костюма прошла в Красногорске

В Центральной библиотеке в Красногорске прошло мероприятие, посвященное моде XVIII века. Мастер Светлана Басова провела для жителей лекцию «Исторический костюм Екатерининской эпохи».

Собравшимся показали подлинные исторические артефакты. Гости увидели образцы тканей XVIII века, ажурные кружева, роскошные украшения, а также костюмы женского мужского гардероба, детально воссозданные по эскизам императрицы Екатерины II. Светлана Басова рассказала участникам встречи о нюансах кроя, декоративных элементах и заложенной в каждом наряде символике.

На мероприятии также показали документальный фильм «Крымская победа Василия Долгорукова», который посвятили 303-летию со дня рождения князя. Присутствующие узнали интересные факты о жизни военачальника, а также о его роли в истории России.

В конце встречи гостей познакомили с краеведческими материалами, собранными в библиотеке: архивными документами, фотографиями и редкими изданиями по истории региона.