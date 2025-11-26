Лекция об истории конструкторского бюро «Факел» прошла в Химках

В отделении «Каскад» 22 ноября прошло патриотическое мероприятие, посвященное 72-летию машиностроительного конструкторского бюро «Факел» — одного из ведущих предприятий оборонной промышленности России. Члены клуба «Активное долголетие», представитель Общественной палаты Химок Сергей Вересняк и депутат Надежда Смирнова приняли участие в встрече.

Это событие стало отличной возможностью подробнее узнать об истории и успехах машиностроительного конструкторского бюро «Факел», который с 1953 года разрабатывает уникальные зенитные ракетные системы, обеспечивающие защиту мирного неба страны. Участникам рассказали о развитии предприятия, достижениях в области передовых технологий и значительном вкладе в укрепление оборонного потенциала России.

«МКБ „Факел“ — это целый мир высоких технологий, научных открытий и трудовых подвигов. Именно здесь, в Химках, рождаются инновации, которые обеспечивают безопасность нашей Родины. Особо ценно, что сегодняшнее мероприятие прошло в отделении „Каскад“ — это место, где традиции передаются из поколения в поколение», — рассказал депутат Химок Евгений Иноземцев.

Гостям напомнили также о важности поддержки военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции

«Сегодня, когда наши бойцы героически выполняют задачи в зоне специальной военной операции, значение каждого предприятия оборонно-промышленного комплекса, такого как наш „Факел“, возрастает многократно. Мы же, в свою очередь, также должны объединиться, чтобы приблизить долгожданную Победу», — отметила лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп.