Лекция об истории комплекса ГТО прошла в Химках

В спортивном комплексе «Новые Химки» состоялось патриотическое мероприятие, посвященное 94-й годовщине введения комплекса «Готов к труду и обороне». Участникам рассказали об истории ГТО и его значении для физического воспитания граждан.

К встрече присоединилась лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. «С самого начала комплекс ГТО задумывался не только как способ улучшить физическую форму, но и как инструмент для воспитания целеустремленных и дисциплинированных людей», — отметила она.

Мероприятие организовали представители спортшколы «Надежда». Оно прошло в рамках общественной программы «Успех V единстве поколений». О ее задачах рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова в видеообращении.

«Эта программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны, а также на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени», — подчеркнула Юлия Ишкова.

Общественница Ольга Игнатьева добавила, что в рамках программы для жителей Химок регулярно организуют историко-патриотические мероприятия — лекции, выставки, мастер-классы и другие активности.