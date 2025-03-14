Лекция об истории комплекса ГТО прошла в детском саду школы № 19 в Химках

Мероприятие, приуроченное ко Дню учреждения Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», провели в детском саду школы № 19 в Химках. Участникам встречи рассказали о значении и развитии спортивной программы.

Воспитанникам детского сада школы № 19 показали тематическую презентацию и рассказали необычные факты о комплексе «Готов к труду и обороне».

«Комплекс ГТО играет важную роль в продвижении активного образа жизни, объединяя людей разных возрастов и возможностей. Эта программа не только помогает укрепить здоровье граждан, но и способствует формированию ответственного отношения к своему будущему и здоровью среди нашего народа», — отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Сдать показатели в Химках может каждый желающий. Проверить свои физическую подготовку можно в центре тестирования «Готов к труду и обороне», который находится на базе спортивного комплекса «Арена Химки» по адресу: улица Кирова, дом № 24.