Лекция об истории и символике российского флага прошла в Воскресенске

В Воскресенской городской библиотеке № 3 состоялся информационный час под названием «Гордо взвейся над страной, флаг российский наш родной». В мероприятии приняли участие руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и представители организации.

Участникам напомнили, что трехцветный стяг неразрывно связан с историей российской государственности и часто выступал символом воинских побед и достижений.

Лекторы провели обзор происхождения российского флага — от эпохи первых русских княжеств до современности — и подробно остановились на символике трех цветов: белого, синего и красного, объяснив их глубинный смысл.

В преддверии Дня офицера России и Дня государственного флага волонтеры вместе с заведующей библиотекой Ларисой Назаровой выразили слова поздравлений и поддержки тем, кто выбрал службу на благо Родины и общества.