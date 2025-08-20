Лекция об истории и символике российского флага прошла в Воскресенске

В Воскресенской городской библиотеке № 3 состоялся информационный час под названием «Гордо взвейся над страной, флаг российский наш родной». В мероприятии приняли участие руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и представители организации.
Участникам напомнили, что трехцветный стяг неразрывно связан с историей российской государственности и часто выступал символом воинских побед и достижений.
Лекторы провели обзор происхождения российского флага — от эпохи первых русских княжеств до современности — и подробно остановились на символике трех цветов: белого, синего и красного, объяснив их глубинный смысл.
В преддверии Дня офицера России и Дня государственного флага волонтеры вместе с заведующей библиотекой Ларисой Назаровой выразили слова поздравлений и поддержки тем, кто выбрал службу на благо Родины и общества.
