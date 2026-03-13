Лекция об истории ГТО прошла в Химках

В доме культуры «Контакт» состоялась встреча, посвященная 95-летию со дня введения физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Лекция собрала жителей округа, желающих узнать больше об истории системы нормативов, которая на десятилетия стала символом здорового образа жизни и гражданской ответственности.

«Сегодня, вглядываясь в будни наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, отчетливо видно, что именно эти качества становятся важнейшей опорой. Упорство и внутренняя сила, выносливость и готовность к любым испытаниям — все это те принципы, которые когда-то закладывались через сдачу обычных, казалось бы, спортивных дисциплин», — подчеркнула директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Участникам встречи напомнили, что идея комплекса «Готов к труду и обороне» родилась 11 марта 1931 года. Именно тогда физическая культура перестала быть только личным делом человека и превратилась в важную часть общественной жизни. Нормативы ГТО включали бег, подтягивания, метание и другие дисциплины, помогавшие развивать силу, выносливость и формировать характер у людей разных возрастов.

«Такие встречи помогают лучше понять историю нашей страны и увидеть, как ценности силы духа, ответственности и взаимной поддержки передаются от поколения к поколению», — отметила депутат Химок Юлия Ишкова.

Депутат Галина Болотова отметила, что сегодня традиции ГТО продолжают развиваться: комплекс возрожден и объединяет людей всех возрастов вокруг идеи активного и здорового образа жизни. Мероприятие стало частью программы, объединяющей образовательные, культурные и спортивные события, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений.