Лекция об истории госпиталя имени Бурденко прошла в Химках

В школе № 19 состоялся тематический урок, посвященный истории создания и развития главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Тематический урок провели для учеников, родителей и педагогов. На встрече присутствовали депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Госпиталь Бурденко — часть нашей национальной истории. В годы Великой Отечественной войны здесь спасали тысячи людей, а сегодня это один из самых передовых медицинских центров страны», — сказал Владислав Мирзонов.

Учитель истории Наталия Царева рассказала участникам о ключевых этапах становления госпиталя, который стал не только ведущим лечебным учреждением, но и первой в России базой для подготовки военных врачей.

«Благодаря таким мероприятиям мы можем возвращаться к важным страницам истории. Это нужно, чтобы помнить тех, кто создавал силу и авторитет нашей страны», — отметил Руслан Шаипов.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что в Химках уделяется особое внимание патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти через регулярные тематические мероприятия.