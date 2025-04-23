Лекция об истории города в годы Великой Отечественной войны прошла в Красногорске

Патриотическую программу для подростков, посвященную военной истории прифронтового Красногорска, подготовили в Центральной библиотеке. Мероприятие состоялось в рамках межшкольного библиотечного краеведческого марафона «Мы вместе с Победой».

В зале собрались учащиеся из городских школ № 10 и № 18. Ребятам рассказали о том, что их земляки сражались на фронтах Великой Отечественной с первых дней войны. В Красногорске были сформированы истребительный батальон и батальон народного ополчения, организован партизанский отряд.

Ребята узнали, что все предприятия Красногорска перевели свои производства на военные рельсы. Девиз «Все для фронта, все для Победы!» на долгие четыре года определил жизнь миллионов людей. Труженики тыла работали на заводах, выпуская военную продукцию.

Деревни Козино и Нефедьево навсегда вошли в историю как последний рубеж обороны Москвы на Волоколамском направлении, который немецко-фашистские войска так и не смогли преодолеть в декабре 1941 года.

Мероприятия, целью которых является патриотическое воспитание молодежи, проводятся в библиотеках городского округа на регулярной основе.