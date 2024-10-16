Лекция об искусстве парфюмерного этикета пройдет в Лобне 26 октября

В Центральном парке городского округа Лобня 26 октября состоится увлекательный лекторий Надежды Кобылинской на тему «Парфюмерный этикет». Это уникальная возможность для жителей и гостей города узнать, как парфюм может стать неотъемлемой частью имиджа и помочь создать незабываемое впечатление.

На лекции Надежда расскажет о том, как правильно подбирать, наносить и сочетать парфюм в зависимости от различных ситуаций и времени суток. Также слушатели узнают об этикете использования парфюма в обществе и распространенных ошибках, которых следует избегать.

Мероприятие пройдет в павильоне Центрального парка с 13:00 до 16:00. Для участия необходима предварительная запись по телефону 89037363056.

Напомним, что в парках городского округа Лобня регулярно проводятся мероприятия для взрослых и детей. Минувшим летом в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Центральном парке Лобни завершилась масштабная реконструкция, сделав его еще более привлекательным и комфортным для отдыха.

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