Лекция об искусстве и традициях Русского Севера прошла в Балашихе

В городской библиотеке семейного чтения имени Николая Дмитриева в Балашихе состоялась встреча с автором исследовательского проекта «Путешествие в Пижемские Традиции» Алиной Сосновской. Она рассказала собравшимся о культуре и традициях Пижемского края Архангельской губернии.

Гости мероприятия узнали о сохранившихся в регионе обычаях и о культуре старообрядческого костюма. Алина Сосновская показала старинные и современные образцы традиционного узорного вязания и ткачества. Кроме того, участники познакомились с уникальной графической Пижемской росписью по дереву.

На праздничном гулянии под названием «Горка» жители Балашихи услышали песни в исполнении коренных жителей Пижемского края.

Организаторы встречи поблагодарили Алину Сосновскую за ее работу и исследование народных традиций. Участники отметили, что такие мероприятия сохраняют и популяризируют культуру разных регионов России, а также помогают обмениваться знаниями и опытом.