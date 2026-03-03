Лекция об искусстве чтения людей и картин пройдет в музее Серпухова

8 марта в Серпуховском историко-художественном музее состоится лекция эксперта по этикету Оксаны Яковлевой на тему «Этикет взгляда: как мы читаем людей и картины». Мероприятие анонсировано Министерством культуры и туризма Московской области.

Участники лекции вместе с ведущей разберут работы знаменитых русских художников, таких как Валентин Серов, Исаак Левитан и Сергей Виноградов, через призму невербального общения. Посетители узнают, как по позе и взгляду персонажа на портрете можно определить его социальный статус и скрытые намерения. Также обсудят, какие человеческие эмоции «кодировали» художники и как правила визуального кода помогают лучше понимать собеседника в современном мире.

Лекция — это возможность интеллектуально отметить 8 Марта и по-новому взглянуть на знакомые шедевры.

Начало мероприятия в 16:00. Возрастное ограничение: 18+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/etiket-vzglyada-kak-my-chitaem-lyudej-i-kartiny/?ysclid=mm9cv4t750282203454.