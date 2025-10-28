Лекция об эпохе Людовика Святого Мероприятие пройдет в Одинцове

Мероприятие пройдет в библиотеке Одинцовского городского округа 29 октября. В этот раз перед гостями выступит реконструктор Максим Шевченко.

Тема встречи будет посвящена эпохи Людовика Святого. Медиевисты называют XIII век в Европе «Эпохой Людовика Святого». Французский король был одним из величайших правителей своего времени. Именно этому посвятят вводную лекцию обновленного цикла встреч.

Историческая лекция позволит окунуться в интересный и глубокий мир Средневековья, который жил на стыке повседневных забот и религиозных возвышенных устремлений. Это было время рыцарства, лебединой песней Крестовых походов, веком Высокой Готики, рыцарских романов и песен миннезингеров. Век, в котором жили Парцифаль и Рейнар Лис. Также лектор расскажет слушателям про традиции и социальные проблемы этой эпохи.

Подробнее о встрече можно узнать на сайте Одинцовской библиотеки.