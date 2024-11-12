Лекция о жизни воеводы Дмитрия Пожарского прошла в библиотеке Зарайска

Час исторической памяти организовали в центральной библиотеке в Зарайске. Участникам рассказали о Дмитрии Пожарском.

Мероприятие провел краевед Евгений Соловьев. Он поделился интересными фактами из жизни этого князя.

Дмитрий Пожарский родился около 1578 года. В феврале 1609 года он стал воеводой города Зарайска Рязанского уезда.

После некоторые города стали переходить на сторону Лжедмитрия II. В Каширу и Зарайск тоже отправили грамоты с требованием присягнуть царю. Жители пробовали склонить Пожарского тоже сделать это, но он решительно отказался.

Через несколько лет благодаря Пожарскому рязанскую землю очистили от врагов. Он сыграл ключевую роль в сдерживании Смуты на южных границах государства.

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