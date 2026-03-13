Лекция о жизни и творчестве Шишкина пройдет в музее Серпухова

В Серпуховском историко-художественном музее 20 марта состоится лекция «Шишкин: жизнь и творческий путь». Мероприятие анонсировано Министерством культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут узнать о жизненном пути художника, начиная с первых лет его учебы в Москве и Петербурге и заканчивая признанием в Европе. Лекция раскроет секреты мастерской Ивана Шишкина и расскажет истории создания знаменитых полотен, включая «Утро в сосновом лесу», а также картины из собрания Серпуховского музея: «Сестрорецкий бор», «Еловый лес зимой» и «Осень. Последний лист».

Лектор осветит трагические моменты в жизни художника, его преданность искусству и причины, по которым Шишкин признан непревзойденным мастером пейзажной живописи.

Начало лекции запланировано на 17:30. Возрастное ограничение: 12+.

Для подробной информации посетите сайт Серпуховского историко-художественного музея: [https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/shishkin-zhizn-i-tvorcheskij-put/](https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/shishkin-zhizn-i-tvorcheskij-put/).