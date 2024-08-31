Лекция о жизни и творчестве Фаины Раневской прошла в Химках

Лекция к 128-летию со дня рождения актрисы Фаины Раневской прошла в Химках. Мероприятие провели в Доме культуры «Контакт».

Гостем лектория стал муниципальный депутат Александр Васильев.

«Принял участие в познавательной лекции. Вместе с химчанами познакомились с интересными фактами из жизни Фаины Георгиевны. Огромное спасибо организаторам за проведение мероприятия!» — поделился он.

Напомним, в начале июля в округе запустили патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». Для жителей проводят не только лекции, но и кинопоказы, круглые столы, мастер-классы и встречи с интересными людьми.

«Этот проект по праву можно назвать уникальным. Он направлен на формирование и поддержание интереса населения к истории округа и России в целом. Самое важное — он нашел большой отклик среди местных жителей. Химчане регулярно принимают участие в различных встречах», — сказала депутат округа Юлия Ишкова.

Депутат Химок Владимир Суслов напомнил, что в округе особое внимание уделяют сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Для этого действует виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

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