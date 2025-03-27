Лекция о жизни и подвигах полководца Александра Невского прошла в Химках

В Доме юного техника «Интеграл» в Химках горожанам рассказали о жизни и подвигах Александра Невского. Участники мероприятия отправились в поселок Княжье Озеро на экскурсию в храм, названный в честь великого полководца.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что в этом году исполняется 805 лет со дня рождения Александра Невского.

«Его имя навсегда вписано в летопись России как символ мужества, мудрости и беззаветной любви к Родине», — добавила она.

Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений». Она включает в себя разнообразные форматы: мастер-классы, кинолектории, встречи с героями специальной военной операции и другие тематические события.

«Патриотическая программа призвана увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени, все эти встречи приурочены к ключевым датам из истории России. На мероприятиях участникам рассказывают о знаковых событиях и о выдающихся отечественных деятелях», — подчеркнул заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что программу реализуют в Химках с июля 2024 года. За это время провели более 1000 мероприятий.