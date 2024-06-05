Лекция о жизни Чехова пройдет в Звенигородском манеже 8 июня

Фото: Звенигородский музей-заповедник

Лекцию о путешествии Антона Чехова на Сахалин и Восток пройдет в Звенигородском манеже 8 июня. На нее пригласили жителей и гостей Подмосковья.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, лекцию проведет кандидат филологических наук, заведующий отделом ГЛМ «Дом-музей А. П. Чехова», член чеховской комиссии РАН и один из ведущих специалистов по жизни и творчеству писателя Эрнест Орлов.

Чехов отправился в путешествие в 1890 году, а в 1895-м он выпустил книгу «Остров Сахалин». В ней описал жизнь заключенных и природу.

Подробнее о лекции можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Багреева: в строительной отрасли Москвы провели оценку нормативных актов

Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно

«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее

Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ

Конец капитализма. Рекордный дефицит торгового баланса добьет США

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте