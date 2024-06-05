Лекция о жизни Чехова пройдет в Звенигородском манеже 8 июня

Лекцию о путешествии Антона Чехова на Сахалин и Восток пройдет в Звенигородском манеже 8 июня. На нее пригласили жителей и гостей Подмосковья.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, лекцию проведет кандидат филологических наук, заведующий отделом ГЛМ «Дом-музей А. П. Чехова», член чеховской комиссии РАН и один из ведущих специалистов по жизни и творчеству писателя Эрнест Орлов.

Чехов отправился в путешествие в 1890 году, а в 1895-м он выпустил книгу «Остров Сахалин». В ней описал жизнь заключенных и природу.

Подробнее о лекции можно узнать по ссылке.

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