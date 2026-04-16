Лекция о живописи Филонова и Матюшина пройдет в Звенигородском музее-заповеднике
В Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского городского округа 19 апреля состоится лекция «Яркие теории живописи: Филонов и Матюшин». Мероприятие организовано Министерством культуры и туризма Московской области в рамках цикла «Несколько слов об авангарде».
На лекции гости познакомятся с идеями и принципами аналитического искусства, узнают, как связаны живопись, музыка и литература. Особое внимание будет уделено теориям Павла Филонова и Михаила Матюшина — ярких представителей особой художественной философии.
Лекцию проведет Анастасия Зевахина, старший преподаватель Московского университета имени Грибоедова и член российского общества «Знание».
Начало мероприятия запланировано на 15:00. Возрастное ограничение: 12+.
Билеты доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.