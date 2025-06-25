Лекция о здоровье суставов для клуба «Активное долголетие» прошла в Истре

Врачи Истринской больницы рассказали участникам проекта «Активное долголетие» о здоровье суставов. Такие встречи помогают людям старшего поколения лучше понимать, как заботиться о своем здоровье, и повышают медицинскую грамотность.

Беседу провела врач-терапевт поликлиники № 1 Истринской клинической больницы Лида Закарян. Она рассказала, чем отличается артрит от артроза, какие симптомы требуют внимания, и почему не стоит лечиться самостоятельно.

По словам специалиста, артрит — это воспаление, которое в ряде случаев можно вылечить, устранив причину. Артроз же связан с дегенеративными изменениями и необратимым разрушением хрящевой ткани. Поэтому при первых признаках заболевания важно как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

«Врач назначит обследование, поставит диагноз и назначит лечение», — подчеркнула Лида Закарян.

После лекции участники задали специалисту интересующие вопросы и получили персональные рекомендации.