Лекция о защитниках Отечества прошла для школьников в Лобне

Отец Александр рассказал школьникам о том, что среди великих святых Церкви было немало воинов. Свою жизнь военному мастерству посвятили Александр Невский, Димитрий Донской, Федор Ушаков, Георгий Победоносец, Илия Муромский, князь Владимир и многие другие христианские святые.

Князь Александр Невский считал веру в Бога более значимой, чем земные ценности. Он, как и другие православные воины, руководствовался девизом «Не в силе Бог, а в правде». Именно поэтому они побеждали в сражениях.

Священник подчеркнул, что сейчас, в трудные для России времена, все должны молиться о защитниках Отечества и просить Бога о сохранении их жизней.

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