Лекция о защитниках Одессы 1941 года прошла в Химках

24 июля в химкинской школе «Лидер» состоялось патриотическое мероприятие, посвященное 55-летию выхода на экраны фильма «Поезд в далекий август» (1971 год, режиссер Вадим Лысенко). Встречу провел лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин, участники обсудили стойкость, верность долгу и значение сохранения памяти о подвиге защитников Одессы 1941 года для новых поколений.

Фильм основан на реальных событиях и посвящен подвигу командиров, солдат и матросов, которые в 1941 году, несмотря на многократное превосходство противника, до последнего сдерживали натиск врага. Лента показывает не только масштаб военных событий, но и личные истории, в которых проявляются стойкость и верность долгу.

Владислав Степушин отметил, что такие встречи являются живым мостом между прошлым и настоящим, а в рамках программы «Успех V единстве поколений» детям показывают не просто старые фильмы, а историю мужества, которую они должны знать и помнить. Без этого невозможно воспитать уважение к своей стране и ее героям.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова подчеркнула, что этот фильм является жемчужиной отечественного кинематографа, учит честности и беззаветному служению Родине, а через такое кино сохраняется живая эмоциональная связь с предками.

Депутат Химок Надежда Смирнова добавила, что подобные кинопоказы и обсуждения помогают через искусство прикоснуться к истории Отечества и осознать ценность мира. Мероприятие в школе «Лидер» стало не просто просмотром кино, а возможностью для школьников соотнести прошлое с настоящим, услышать разные точки зрения и задуматься о том, какой след в истории оставляют поступки людей.