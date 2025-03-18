Лекция о защите от телефонных мошенников прошла для пенсионеров в Котельниках

В клубе «Активное долголетие» в Котельниках прошла лекция «Защита от мошеннических действий». Пенсионерам рассказали о сохранности своих персональных данных.
Пенсионеры узнали о защите от мошенников с оформлением кредитов. Им рассказали про самозапрет на портале «Госуслуги». Такая мера позволит избежать неприятных ситуаций. Также их уведомили про запрет на действия с недвижимостью без личного присутствия.
Слушателям напомнили про защиту персональных данных во время взлома личного кабинета на портале Госуслуг и меры, которые помогут сохранить личные данные от киберугроз.
Лекторы рассказали про распространенные схемы мошенничества. Участие в мероприятии приняли 20 человек, старшему из которых исполнилось 85 лет.
«Не лезьте в это». Дочь Михалкова попросила не переживать за здоровье отца
Фестиваль «Театральная весна» начался в Красногорске
Польша установит противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией
Нового главного врача назначили в Серпуховской больнице
Разбирают вэсэушников на части. Как Запад получает «дивиденды» в виде органов украинцев
НХЛ обновила прогноз даты, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте