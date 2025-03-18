Лекция о защите от телефонных мошенников прошла для пенсионеров в Котельниках

В клубе «Активное долголетие» в Котельниках прошла лекция «Защита от мошеннических действий». Пенсионерам рассказали о сохранности своих персональных данных.

Пенсионеры узнали о защите от мошенников с оформлением кредитов. Им рассказали про самозапрет на портале «Госуслуги». Такая мера позволит избежать неприятных ситуаций. Также их уведомили про запрет на действия с недвижимостью без личного присутствия.

Слушателям напомнили про защиту персональных данных во время взлома личного кабинета на портале Госуслуг и меры, которые помогут сохранить личные данные от киберугроз.

Лекторы рассказали про распространенные схемы мошенничества. Участие в мероприятии приняли 20 человек, старшему из которых исполнилось 85 лет.