Лекция о защите от кибермошенничества прошла для школьников в Дмитрове

В Инженерной школе выступила старший помощник Дмитровского городского прокурора Олеся Сафонова. Она рассказала учащимся об основных видах дистанционного мошенничества и о способах защиты от злоумышленников.

Олеся Сафронова привела конкретные примеры, как аферисты обманывали жителей Дмитровского округа. Она отметила, что мошенничество в отношении детей набирает обороты и становится все более изощренным.

«Злоумышленники активно используют доверчивость несовершеннолетних, применяют методы социальной инженерии и технические уловки для получения доступа к денежным средствам их родителей», — пояснила помощник прокурора.

Мошенники пытаются взламывать аккаунты в социальных сетях, на портале «Госуслуг», чтобы шантажировать полученной информацией, убеждают детей оформлять на себя кредиты для перевода денег злоумышленникам, удаленно принуждают подростков совершать противозаконные действия. И этот список уловок и методов, которыми пользуются преступники, с каждым годом растет.

Учащимся школы рекомендовали никому не сообщать коды, которые пришли в СМС, не делиться с дистанционными собеседниками личной информацией и всегда сообщать в полицию о фактах обращениях к ним и их близким дистанционных мошенников.

По словам Олеси Сафроновой, чаще всего преступники связываются с детьми в играх, мессенджерах и социальных сетях, предлагая перейти по ссылке, скачать файл или приложение, купить внутриигровую валюту, артефакты и скины.

«Злоумышленники обещают легкий заработок или призы в интернете. Порой открыто угрожают и манипулируют», — отметила помощник прокурора.

На встрече ребята не только узнали, как работают мошенники, но и получили конкретные советы, как защитить свои права и денежные средства. Школьники смогли задать все интересующие их вопросы и получить на них развернутые ответы.