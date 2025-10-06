Лекция о взятии Казани в 1552 году прошла в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось 4 октября в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья». Оно было посвящено одному из значимых моментов в истории России — взятию Казани царем Иваном IV в 1552 году.

Встреча собрала молодежь, представителей трудовых династий, участника Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владислава Степушина, заслуженного летчика-испытателя и ветерана боевых действий полковника военно-воздушных сил Аркадия Газаряна, а также депутата Артура Каримова.

Для участников подготовили разнообразную программу. Были представлены исторические доклады с ключевыми фактами о штурме Казани, а также проведена интерактивная викторина, которая позволила проверить и дополнить знания в легкой и интересной форме.

«Такие встречи помогают объединять поколения, воспитывать патриотизм и укреплять уважение к нашей истории», — подчеркнула активист партии «Единая Россия» Евгения Купп.