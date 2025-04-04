Лекция о вступлении армии России в Париж прошла в Химках

Ученики, их родители и педагоги лицея № 21 приняли участие в мероприятии, посвященном важному историческому событию. Спикеры рассказали о значении триумфального вступления армии Александра I в Париж для России и Европы.

Перед собравшимися выступил председатель совета депутатов Сергей Малиновский. Он отметил, что этот момент стал решающим в войне с Наполеоном и подчеркнул вклад России в восстановление стабильности в Европе.

«Это событие стало кульминационным этапом в борьбе против наполеоновской Франции. Россия вошла в историю как защитник не только своих интересов, но и стабильности на европейском континенте», — рассказал Сергей Малиновский.

Лекторы подробно разобрали значение армии и патриотического духа в разные исторические периоды. Участники встречи смогли лучше осознать их роль в сохранении преемственности поколений. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что мероприятие прошло в рамках масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках.

«В ее рамках для горожан проводят различные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, культурные события, а также встречи с участниками СВО и ветеранами», — сообщил Руслан Шаипов.