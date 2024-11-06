Лекция о восстановлении после родов прошла в Центре материнства и детства

Лекция на тему восстановления после родов прошла в детской поликлинике № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства. Участницы встречи узнали об организации распорядка дня и заботе о своем здоровье после появления ребенка.

Лекцию провела консультант по грудному вскармливанию Виктория Сопова. Она рассказала беременным женщинам о способах облегчить переходный период после рождения ребенка Она поделилась опытом о том, как наладить распорядок дня, режим питания и позаботиться о своем здоровье.

«В сегодняшней лекции я постаралась сделать акцент на важности послеродового периода, когда женщине необходимо восстановить силы и найти время для себя. Участники лекции узнали о том, какие физические упражнения подходят для начинающих, когда лучше начинать возвращаться к привычным занятиям и как эмоциональное состояние влияет на общее самочувствие», — поделилась Виктория Сопова.

На встрече также обсудили правила грудного вскармливания.

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